КАМАЗ продемонстрировал автомобили для строительной отрасли

02.06.2017

КАМАЗ принял участие в международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии» в Москве, где представил несколько интересных автомобилей.



В их числе КАМАЗ-65802 с комфортабельной кабиной на 4-точечной подвеске, оснащённый 419-сильным двигателем Cummins стандарта «Евро-5». Отличительными особенностями автомобиля являются новая мощная рама и усиленные ведущие мосты, обогреваемая платформа из износостойкой стали и увеличенная до до 24,8 тонн грузоподъёмность. Теми же преимуществами обладает и представленный в экспозиции КАМАЗ-6580, его грузоподъёмность увеличена до 25,7 тонн. А представленный на выставке КАМАЗ-65801 отличается более мощным двигателем - 450 л.с., и грузоподъёмностью до 33 тонн.



Немало внимания посетителей привлекает автобетоносмеситель 58147 Y на шасси КАМАЗ-6540 колесной формулой 8х4. Данная техника предназначена для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением всех её свойств в пути следования.



Интересует представителей строительной отрасли и самосвал на шасси КАМАЗ-65115 с КМУ PALFINGER INMAN IM150N, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ и перевозки различных сельскохозяйственных, сыпучих, пакетированных и строительных грузов. Использование автомобиля уменьшает до минимума ручной труд, сокращает количество занятых людей до одного человека, а также позволяет устанавливать грузы в труднодоступных местах и переносить их среди смонтированных конструкций.