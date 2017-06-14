02.06.2017

Новые автомобили «Урал» для строительной отрасли были представлены на стенде «Группы ГАЗ» на выставке «Строительная техника и технологии 2017» в Москве. Среди новинок можно было увидеть автомобиль «Урал-6370» с метановым двигателем, новое специальное шасси «Урал» повышенной грузоподъемности с агрегатом для обслуживания нефтепромысловых скважин. А также седельный тягач «Урал NEXT» с спальным местом и грузопассажирский бригадный «Урал NEXT» с 2-рядной кабиной.Новый четырехосный бескапотный автомобиль колесной формула 8х8 с цементировочным агрегатом отличается равномерной и оптимальной нагрузкой на мосты. В результате чего обеспечиваются улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности. Так, максимально допустимая нагрузка на два передних моста составляет 18 т, нагрузка на мосты задней тележки – 26 т. Грузоподъемность нового шасси – до 30 т. Увеличенная до 8 500 мм монтажная длина расширяет возможности для установки специальных тяжелых надстроек различного назначения, в том числе строительных, крановых, нефтегазовых. Автомобиль комплектуется двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л.с. экологического класса «Евро-5» (крутящий момент – 2000 Нм), 16-ступенчатой коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Серийное производство начнется с 2018 года.Следующая новинка - самосвал увеличенной грузоподъемности «Урал-6370» с метановым двигателем продолжает гамму высокоэкологичной и экономичной линейки техники «Группы ГАЗ». Грузовик обладает полной массой 33,5 тонн и грузоподъемностью 18,5 тонн. Самосвал оснащен 17 баллонами общим объемом 304 куб. м, обеспечивающими максимальный запас хода в 610 км. Газовый двигатель мощностью 420 л.с. позволил сохранить тяговые и динамические параметры на уровне дизельных модификаций, а схема размещения газовых баллонов сохраняет параметры проходимости на уровне дизельного аналога. Большегрузный «Урал-6370» CNG получил двухместную кабину бескапотного исполнения повышенной комфортности со спальным местом. Объем самосвальной платформы – 14 куб. м. Коробка передач – механическая, 16-ступенчатая. Раздаточная коробка – 2-ступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом. Серийное производство машины планируется начать до конца 2017 года.Седельный тягач «Урал NEXT» колесной формулой 6х6 оборудован комфортабельным спальным модулем с высокой крышей. Полная масса перевозимого прицепа – 28,7 т, максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство – 12 т, максимальная масса автопоезда – 38 т.Бригадный автомобиль «Урал NEXT» (6х6) комплектуется крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 11.001 SLD, грузовой момент которой составляет 9 Тм. Длина бортовой платформы автомобиля составляет 5 м. Автомобиль предназначен для ремонтных работ. Для комфортной перевозки мобильной бригады из семи человек автомобиль получил двухрядную кабину.