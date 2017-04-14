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Новости транспорта


Российские грузоперевозчики помогут определить «убитые дороги»

14.04.2017
В России открывается голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. Его организаторами являются Минтранс России и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение министерства. Опрос проводится на интернет-сайте проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

Данное голосование позволит определить какие федеральные дороги нуждаются в ремонте в первую очередь.

"Сама система основана на принципе "пользователь платит", и с помощью такого голосования перевозчики будут и выбирать дороги, и контролировать, куда пошли внесенные ими средства", - цитирует Евгения Дитриха, первого замминистра транспорта РФ, пресс-служба Минтранса.

Координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что первые 7 недель работы "Карты убитых дорог" уже отмечены позитивными результатами. "В планы ремонта местные власти включили 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ. Теперь для грузоперевозчиков, для непосредственных пользователей федеральных дорог есть доступный и удобный инструмент для того, чтобы они сами выбирали дороги для ремонта за счет платы, которую они вносят через систему "Платон", - пояснил он.

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