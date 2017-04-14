На трассе М6 появятся новые зоны отдыха
14.04.2017
На реконструируемых участках трассы М6 начинается укладка асфальтобетона. Так, на гродненском участке реконструкции международной автомагистрали после установившейся плюсовой температуры воздуха активизировались работы по устройству основания. К этой работе приступили все подрядные организации. С середины апреля начнется уже полномасштабное устройство асфальтобетонных покрытий. Смесь на объект будет поступать с пяти асфальтобетонных заводов, в том числе три мобильных завода развернут непосредственно около участков асфальтирования магистрали.
Особое внимание уделяется качеству подготовки основания дороги. По проекту нагрузка на одиночную ось должна быть не менее 11,5 тонны. Это позволит не вводить сезонные ограничения для движения большегрузов. Поэтому к устройству оснований - самый серьезный подход. Качество работ в зоне реконструкции постоянно контролируется лабораториями подрядных организаций. После этого прочность основания проверит независимая инженерная организация, которая ведет технический надзор в зоне работ. Она осуществляет контроль качества работ по международной системе, на это у нее есть соответствующий сертификат.
Одним из главных критериев в качестве работ по устройству основания на реконструкции М6 является достижение так называемого модуля упругости. Он определяется не визуально, а инструментально, с помощью многочисленных приборов и датчиков. После проверки модуля упругости независимая инженерная организация дает добро на устройство следующего конструктивного элемента магистрали. Периодически осуществляют контроль качества работ "Гродноавтодор", БелдорНИИ, авторский надзор - проектная организация. Именно такая многоуровневая система контроля качества позволяет достичь высоких результатов. Возникающие проблемные вопросы обсуждаются на заседании выездных штабов под руководством заместителя председателя Гродненского облисполкома Владимира Дешко.
После того как будет уложен слой асфальтобетона, проверят его ровность по международной шкале.
К концу года участок реконструкции, на котором работает ОАО "Дорожно-строительный трест №6" г. Гродно, будет в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию. Будут реконструированы существующие площадки отдыха, построят шесть новых. Вблизи них появятся объекты придорожного сервиса. В Ивьевском и Щучинском районах построят по одному переходу через М6 для диких животных.
"Гродненская правда"
Особое внимание уделяется качеству подготовки основания дороги. По проекту нагрузка на одиночную ось должна быть не менее 11,5 тонны. Это позволит не вводить сезонные ограничения для движения большегрузов. Поэтому к устройству оснований - самый серьезный подход. Качество работ в зоне реконструкции постоянно контролируется лабораториями подрядных организаций. После этого прочность основания проверит независимая инженерная организация, которая ведет технический надзор в зоне работ. Она осуществляет контроль качества работ по международной системе, на это у нее есть соответствующий сертификат.
Одним из главных критериев в качестве работ по устройству основания на реконструкции М6 является достижение так называемого модуля упругости. Он определяется не визуально, а инструментально, с помощью многочисленных приборов и датчиков. После проверки модуля упругости независимая инженерная организация дает добро на устройство следующего конструктивного элемента магистрали. Периодически осуществляют контроль качества работ "Гродноавтодор", БелдорНИИ, авторский надзор - проектная организация. Именно такая многоуровневая система контроля качества позволяет достичь высоких результатов. Возникающие проблемные вопросы обсуждаются на заседании выездных штабов под руководством заместителя председателя Гродненского облисполкома Владимира Дешко.
После того как будет уложен слой асфальтобетона, проверят его ровность по международной шкале.
К концу года участок реконструкции, на котором работает ОАО "Дорожно-строительный трест №6" г. Гродно, будет в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию. Будут реконструированы существующие площадки отдыха, построят шесть новых. Вблизи них появятся объекты придорожного сервиса. В Ивьевском и Щучинском районах построят по одному переходу через М6 для диких животных.
"Гродненская правда"
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