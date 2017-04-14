14.04.2017

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал выпуск первого грузовика компании, который будет представлен в сентябре. Об этом говорится в сообщении Маска в Twitter. Кроме того, в ответах на вопросы к посту в микроблоге Маск также написал, что компания планирует представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18-24 месяцев - свой пикап."Команда проделала отличную работу", - написал Маск, отметив, что для Tesla это "новый уровень".Неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя. Еще в октябре 2016 года Маск заявил, что компания начнет тестировать новое программное обеспечение, которое позволит всем автомобилям быть самоуправляемыми. Как предполагают в компании, уже к концу 2017 года автомобиль сможет доехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес без участия водителя.