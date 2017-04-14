14.04.2017

Корпорация Zoomlion намерена вложить 45 млн долларов в строительство завода в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".В субботу, 15 апреля, в фундамент будущего предприятия будет заложен символический первый камень. Пуск завода намечен на 2019 год.Основным потребителем продукции белорусского завода Zoomlion станет базирующееся в Могилеве ООО "Зумлион-МАЗ" - оно будет осуществлять монтаж крановых установок и коммунальных спецнадстроек на шасси грузовиков МАЗ. Однако в "Великом камне" также планируется выпускать различное навесное оборудование и для других совместных проектов, которые китайская корпорация рассчитывает запустить еще с несколькими партнерами в Беларуси (в их числе, например, называются Минский тракторный завод, БЕЛАЗ, "Гомсельмаш").Что касается СП "Зумлион-МАЗ", то до пуска завода в "Великом камне" оно будет выпускать спецтехнику методом крупноузловой сборки: все навесное оборудование пока будет поступать из Китая.Продуктовая линейка СП "Зумлион-МАЗ" будет включать автокраны, автобетононасосы и автобетоносмесители, коммунальную технику. В рамках совместного проекта МАЗ и Zoomlion создали и уже сертифицировали три единицы спецтехники: автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а также уборочно-подметальную машину.До конца нынешнего года СП "Зумлион-МАЗ" разработает восемь новых моделей спецтехники, серийное производство которой должно начаться уже в 2018 году. А вообще, в течение ближайших пяти лет СП планирует выпустить 900 единиц спецтехники.Свою продукцию СП "Зумлион-МАЗ" рассчитывает продавать не только в Беларуси и России, но также в других странах СНГ и Европы (в первую очередь - в Польше и странах Балтийского региона).