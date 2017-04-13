13.04.2017

В 2017 году награду «Лучший автомобиль года» (World Car of the Year), которая ежегодно вручается в рамках автосалона в Нью-Йорке, получил кроссовер Jaguar F-Pace. Автомобиль британского производства впервые удостоился этого звания. В числе финалистов, которые боролись с F-Pace за титул «Лучший автомобиль года», были еще два представителя сегмента SUV — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.Награждение также состоялось еще в пяти номинациях: «Лучший городской автомобиль», «Лучший премиальный автомобиль», «Лучший “зелёный” автомобиль», и «Лучший спортивный автомобиль».В этих категориях победители распределились следующим образом. «Лучшим городским автомобилем» стал электрокар BMW i3, звание «Лучшего премиального автомобиля» отошло Mercedes-Benz E-Class. В номинации «Лучший спортивный автомобиль» победу одержал Porsche 718 Boxter, «Зеленым автомобилем года» признали обновленный Toyota Prius.В номинации «Лучший дизайн года» также победил Jaguar F-Pace. Для марки это вторая подобная награда. В 2013 году это звание уже отходило двухместному родстеру F-Type.Напомним, что премия «Лучший автомобиль года» вручается ежегодно в рамках Нью-Йоркского автосалона с 2003 года. Победителей в номинациях отбирает жюри, состоящее из 75 экспертов из десяти стран мир.