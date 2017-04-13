13.04.2017

Новый бульдозер Cat D8R стал мощнее и получил увеличенный отвал. Кроме того, использование технологий GRADE помогает операторам выполнять больше работы за меньшее время.Cat D8R получил самый большой стандартный отвал в своем классе (10,3 м3), что позволяет перемещать на 13% больше материала за один раз. Бульдозер имеет высокопрочную конструкцию из стали и предназначен для работы в экстремальных условиях.Для повышения комфорта работы оператора используется новая электронная коробка передач с плавным переключением передач. А кабина с улучшенной шумоизоляцией, кондиционером и системой защиты при опрокидывании (ROPS, Roll Over Protection Structure) гарантирует оператору отличный круговой обзор и комфорт.Повысить производительность и качество профилирования можно, выбрав доступные электрогидравлические органы управления для снижения усилий оператора, повышения точности и более быстрого отклика. Эти органы управления также включают технологии Cat Connect GRADE. С помощью данных инструментов профилирование площадки проводится быстрее и точнее. А функция индикации уклона Cat в стандартной комплектации с электрогидравлическими органами управления отображает в реальном времени поперечный уклон машины и продольную ориентацию, позволяя операторам точнее работать на склонах. Дополнительная технология Cat GRADE с функцией контроля уклона Slope Assist автоматически поддерживает положение отвала для быстрого завершения работ с повышенным качеством поверхности и значительным снижением усилий оператора.Бульдозер комплектуется двигателем Cat C15 ACERT, который надежно работает в самых разных условиях эксплуатации — от арктических холодов до жары в пустыне. Развиваемая полезная мощность составляет 242 кВт.