Сирия покупает 157 самосвалов МАЗ
Контракт подписан во время визита в Сирию белорусской делегации, в состав которой вошли представители крупнейших промышленных предприятий во главе с министром промышленности, сопредседателем совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Виталием Вовком.
В ходе визита состоялись встречи министра промышленности Беларуси с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, министрами промышленности, местного управления и окружающей среды, экономики и внешней торговли, сельского хозяйства и аграрных реформ, общественных работ и жилищного строительства. Также прошли встречи в промышленной палате Дамаска.
Кроме того, проведен белорусско-сирийский промышленный форум с участием представителей промышленных предприятий Беларуси и бизнес-сообщества Сирии.
"По итогам визита министры промышленности двух стран подписали итоговый протокол, который отражает договоренности Беларуси и Сирии по активизации экономического сотрудничества во всех актуальных сферах двустороннего взаимодействия", - проинформировали в посольстве.
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