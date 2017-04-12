12.04.2017

Минский автомобильный завод заключил крупный контракт на поставку самосвалов в Сирию. 157 машин будут поставлены для нужд Министерства общественных работ и жилищного строительства Сирии.

Контракт подписан во время визита в Сирию белорусской делегации, в состав которой вошли представители крупнейших промышленных предприятий во главе с министром промышленности, сопредседателем совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Виталием Вовком.

В ходе визита состоялись встречи министра промышленности Беларуси с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, министрами промышленности, местного управления и окружающей среды, экономики и внешней торговли, сельского хозяйства и аграрных реформ, общественных работ и жилищного строительства. Также прошли встречи в промышленной палате Дамаска.

Кроме того, проведен белорусско-сирийский промышленный форум с участием представителей промышленных предприятий Беларуси и бизнес-сообщества Сирии.

"По итогам визита министры промышленности двух стран подписали итоговый протокол, который отражает договоренности Беларуси и Сирии по активизации экономического сотрудничества во всех актуальных сферах двустороннего взаимодействия", - проинформировали в посольстве.

БЕЛТА

