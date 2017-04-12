12.04.2017

Беларусь заинтересована в строительстве жилья и дорог Боливии. Об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле и Боливии по совместительству Олега Паферова с заместителем министра гражданского строительства, услуг и жилья Боливии Хавьером Дельгадильо.Стороны обсудили конкретные направления по расширению двустороннего сотрудничества в сфере строительства. "В частности, рассмотрены перспективы участия белорусской стороны в строительстве в Боливии жилья и дорог, а также возведении завода по производству железобетонных шпал", - проинформировали в пресс-службе.