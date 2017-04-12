12.04.2017

ОАО "Минский завод колесных тягачей" (с филиалами) по итогам 2016 года получило чистую прибыль в размере 58,9 млн рублей. Такая информация содержится в официальном годовом отчете предприятия, который был опубликован на Едином портале финансового рынка Республики Беларусь.Сообщается, что ОАО "МЗКТ" увеличило в 2016 году выручку от реализации продукции, товаров, работ и услуг с 254,0 млн рублей до 319,6 млн рублей, или на 25,8%. При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг увеличилась только на 16,5% (с 180,5 млн рублей до 210,3 млн рублей), управленческие расходы - на 10,5% (с 33,3 млн рублей до 36,8 млн рублей), а расходы на реализацию - на 27,2% (с 2,5 млн рублей до 3,2 млн рублей). С учетом прочих расходов и доходов, прибыль от текущей деятельности ОАО "МЗКТ" составила 60,3 млн рублей. Кроме того, предприятие получило прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности в размере 13,8 млн рублей. После уплаты налога на прибыль (15,1 млн рублей) и прочих платежей, исчисляемых из прибыли, чистая прибыль составила 58,9 млн рублей, что практически в два раза больше по сравнению с 2015 годом (прирост составил 96,3%).Отметим, что доля государства в уставном фонде ОАО "МЗКТ" на 1 января 2017 года составляла 100%. Среднесписочная численность работающих - 5238 человек. В структуру ОАО "МЗКТ" входит 10 производственных цехов, 3 цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. С 2015 года в структуру предприятия было введено автосборочное производство "Неман" (АСП "Неман"), находящееся в городе Лида.