C 12 апреля отменяются сезонные ограничения на движение большегрузов

11.04.2017

Введенные в 2017 году весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования отменяются с 12 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.



Отмена сезонных ограничений нагрузок на оси в весенний период 2017 года направлена на повышение удобства для пользователей республиканских автомобильных дорог при осуществлении республиканских и международных грузоперевозок и учитывает транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автомобильных дорог, говорится в сообщении.



Также постановлением уточнен перечень грузов и транспортных средств, на которые будет распространяться действие ограничений в летний период.





