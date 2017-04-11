C 12 апреля отменяются сезонные ограничения на движение большегрузов
11.04.2017
Введенные в 2017 году весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования отменяются с 12 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Отмена сезонных ограничений нагрузок на оси в весенний период 2017 года направлена на повышение удобства для пользователей республиканских автомобильных дорог при осуществлении республиканских и международных грузоперевозок и учитывает транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автомобильных дорог, говорится в сообщении.
Также постановлением уточнен перечень грузов и транспортных средств, на которые будет распространяться действие ограничений в летний период.
Отмена сезонных ограничений нагрузок на оси в весенний период 2017 года направлена на повышение удобства для пользователей республиканских автомобильных дорог при осуществлении республиканских и международных грузоперевозок и учитывает транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автомобильных дорог, говорится в сообщении.
Также постановлением уточнен перечень грузов и транспортных средств, на которые будет распространяться действие ограничений в летний период.
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