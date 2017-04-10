10.04.2017

Судебные органы Италии посчитали, что Uber нарушает законы конкуренции и запретили его деятельность. Компания может подать апелляцию на решение суда 10-дневный срок, сообщает Reuters. В Uber такое решение назвали шокирующим.

Итальянские компании - партнеры Uber отмечают, что борьба против Uber ведется с 2015 года. Если Uber в указанный срок не "свернет" свою деятельность в стране, компании грозит крупный штраф.