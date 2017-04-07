В Беларуси представлен суперконденсатор для электромобилей
07.04.2017
Белорусские ученые создали экспериментальный образец суперконденсатора для электротранспорта. Новинка была представлена в на выставке в Национальной академии наук.
"Это один из экспериментальных образцов сверхъемкого накопителя энергии. Такой накопитель планируется использовать в белорусском электромобиле", - цитирует агентство первого заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Сергея Чижика.
Накопитель будет предназначен и для электробусов. Младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Александра Коновалова отметила, что в ближайшем будущем планируется ввести в эксплуатацию электробусы с отечественными суперконденсаторами.
Преимущества суперконденсатора - легкость, компактность и быстрая зарядка. "Суперконденсатор состоит из графеноподобных материалов, разработанных в НПЦ по материаловедению. Он довольно легкий и намного меньше, чем обычные конденсаторы. Конечно, окончательный образец будет больше по размерам, потому что для электробуса нужно больше заряда, но все же будет довольно компактным. Эта модель может заряжаться до 20 ватт за несколько минут, в то время как обычные конденсаторы такой энергоемкости заряжаются несколько дней. А окончательный образец можно будет подзарядить буквально за час", - приводит БЕЛТА слова Коноваловой.
Еще одно преимущество новинки - более долгий срок службы. "Обычно конденсаторы постепенно выходят из строя, а у нашего суперконденсатора количество перезарядок увеличивается в 2-3 раза. Значит, он будет дольше работать", - добавила младший научный сотрудник.
"Это один из экспериментальных образцов сверхъемкого накопителя энергии. Такой накопитель планируется использовать в белорусском электромобиле", - цитирует агентство первого заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Сергея Чижика.
Накопитель будет предназначен и для электробусов. Младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Александра Коновалова отметила, что в ближайшем будущем планируется ввести в эксплуатацию электробусы с отечественными суперконденсаторами.
Преимущества суперконденсатора - легкость, компактность и быстрая зарядка. "Суперконденсатор состоит из графеноподобных материалов, разработанных в НПЦ по материаловедению. Он довольно легкий и намного меньше, чем обычные конденсаторы. Конечно, окончательный образец будет больше по размерам, потому что для электробуса нужно больше заряда, но все же будет довольно компактным. Эта модель может заряжаться до 20 ватт за несколько минут, в то время как обычные конденсаторы такой энергоемкости заряжаются несколько дней. А окончательный образец можно будет подзарядить буквально за час", - приводит БЕЛТА слова Коноваловой.
Еще одно преимущество новинки - более долгий срок службы. "Обычно конденсаторы постепенно выходят из строя, а у нашего суперконденсатора количество перезарядок увеличивается в 2-3 раза. Значит, он будет дольше работать", - добавила младший научный сотрудник.
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