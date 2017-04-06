Почти Br900 млн будет направлено на приведение в порядок белорусских автодорог
06.04.2017
На приведение в порядок местных автодорог в 2017-2020 годах будет направлено около Br900 млн, сообщил журналистам министр финансов Владимир Амарин после совещания у Президента по вопросу развития местных автомобильных дорог.
"На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 год будет направлено около Br900 млн. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении", - приводит БЕЛТА слова Амарина.
Средства, поступающие от взимания госпошлины, составят примерно 40% бюджета, выделяемого на ремонт дорог. "Сегодня эта пошлина распределяется в соотношении 61% в республиканский бюджет и 39% в местные бюджеты. С 2018 по 2020 год это распределение будет как минимум 50% на 50%", - обратил внимание министр финансов.
В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил, что ремонтные работы местной транспортной сети будут предусмотрены соответствующей действующей госпрограммой на пятилетку. "До этого момента у нас в программе были только республиканские дороги. Проект программы уже подготовлен, и здесь будут прописаны задачи по местным дорогам, - пояснил руководитель ведомства. - Раньше местные дороги разрабатывались региональными программами".
На совещании Лукашенко обратил внимание на эффективное использование средств. Для этого необходимо принимать выверенные технические решения. "Еще в конце прошлого года Президентом была поставлена задача Минтрансу разработать решения для различных типов дорог и различных видов ремонта. Такие конструктивные типовые решения разработаны. Через программу они будут узаконены, и применение этих решений позволит эффективно расходовать средства", - добавил Анатолий Сивак.
По его словам, глава государства обратил внимание, что приемка работ по ремонту местных дорог должна быть независимой. Например, республиканские трассы в стране курирует Белорусский дорожный инженерно-технический центр. "Необходимо распространить эти условия на все дороги, которые будут сейчас ремонтироваться и модернизироваться", - отметил министр.
Президент поручил также составить подробный перечень дорог, которые необходимо привести в порядок, определить четкий план работ и их стоимость. По оценкам Министерства транспорта и коммуникаций, в ремонте нуждается 6 тыс. км дорог. Однако, по мнению Александра Лукашенко, если грамотно подойти к вопросу финансирования, сократить издержки и изыскать возможности, за те же средства удастся привести в порядок до 7 тыс. км. При этом важно соблюдать стандарты качества и не растягивать сроки.
Глава государства предупредил, что осенью намерен побывать в регионах, лично ознакомиться с ходом работ и изучить, как восстанавливаются различные категории дорог.
Ответственными за ремонт и модернизацию местной транспортной сети назначены губернаторы. Уполномоченные министерства и КГК будут исполнять контролирующие функции.
"На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 год будет направлено около Br900 млн. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении", - приводит БЕЛТА слова Амарина.
Средства, поступающие от взимания госпошлины, составят примерно 40% бюджета, выделяемого на ремонт дорог. "Сегодня эта пошлина распределяется в соотношении 61% в республиканский бюджет и 39% в местные бюджеты. С 2018 по 2020 год это распределение будет как минимум 50% на 50%", - обратил внимание министр финансов.
В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил, что ремонтные работы местной транспортной сети будут предусмотрены соответствующей действующей госпрограммой на пятилетку. "До этого момента у нас в программе были только республиканские дороги. Проект программы уже подготовлен, и здесь будут прописаны задачи по местным дорогам, - пояснил руководитель ведомства. - Раньше местные дороги разрабатывались региональными программами".
На совещании Лукашенко обратил внимание на эффективное использование средств. Для этого необходимо принимать выверенные технические решения. "Еще в конце прошлого года Президентом была поставлена задача Минтрансу разработать решения для различных типов дорог и различных видов ремонта. Такие конструктивные типовые решения разработаны. Через программу они будут узаконены, и применение этих решений позволит эффективно расходовать средства", - добавил Анатолий Сивак.
По его словам, глава государства обратил внимание, что приемка работ по ремонту местных дорог должна быть независимой. Например, республиканские трассы в стране курирует Белорусский дорожный инженерно-технический центр. "Необходимо распространить эти условия на все дороги, которые будут сейчас ремонтироваться и модернизироваться", - отметил министр.
Президент поручил также составить подробный перечень дорог, которые необходимо привести в порядок, определить четкий план работ и их стоимость. По оценкам Министерства транспорта и коммуникаций, в ремонте нуждается 6 тыс. км дорог. Однако, по мнению Александра Лукашенко, если грамотно подойти к вопросу финансирования, сократить издержки и изыскать возможности, за те же средства удастся привести в порядок до 7 тыс. км. При этом важно соблюдать стандарты качества и не растягивать сроки.
Глава государства предупредил, что осенью намерен побывать в регионах, лично ознакомиться с ходом работ и изучить, как восстанавливаются различные категории дорог.
Ответственными за ремонт и модернизацию местной транспортной сети назначены губернаторы. Уполномоченные министерства и КГК будут исполнять контролирующие функции.
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