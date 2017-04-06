06.04.2017

Компания Tesla, обогнав по рыночной стоимости General Motors, стала самым дорогим автопроизводителем в США.Днем ранее,​ пишет TechCrunch, капитализация Tesla выросла на 5,7%, что позволило ей также обойти компанию Ford.На момент написания статьи общая рыночная стоимость Tesla составляла $53,06 млрд. При этом акции компании в ходе торгов выросли на 1,8%, до $303,89 за бумагу. В это же время общая капитализация General Motors, как замечает издание, составляла $49,80 млрд, а акции компании торговалась по $34,40 за штуку.Акции Tesla, как отмечает TechCrunch, в значительной степени поддерживаются потенциалом компании. Автопроизводитель, как напоминает издание, с мая 2016 года готовится к запуску своего электромобиля Model 3, стоимость которого будет равняться $35 тыс. Предварительный заказ, как отмечает TechCrunch, по данным представителей предприятия, уже сделали порядка 373 тыс. человек. Само производство электрокара начнется в июле. Поставки первых автомобилей Model 3, по информации Tesla, ожидаются к концу 2017 года.