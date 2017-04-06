В Даугавпился отказались от белорусских трамваев
06.04.2017
Контролирующие органы Латвии не одобрили решение муниципального предприятия Daugavpils satiksme, которое выбрало белорусский «Белкоммунмаш» в тендере на закупку восьми трамвайных вагонов, пишет zautra.by.
Как сообщается на сайте Даугавпилсской городской думы, из контролирующих органов получено отрицательное заключении по процессу закупки, поэтому снова будет проведена оценка предложений претендентов и заново принято решение о победителе торгов. Причины, вынудившие отменить реализацию контракта, не сообщаются.
Тендер на закупку крупных партий трамвайных вагонов предприятие Daugavpils satiksme объявило в начале 2016 года. Обновление трамвайного парка проводится параллельно с модернизацией соответствующей инфраструктуры, а деньги в объеме 13 млн евро на проект выделил Евросоюз. Завершить модернизацию городских трамвайных путей общей протяженностью 3,4 км планируется к 1 августа 2023 года.
Холдинг «Белкоммунмаш», который сейчас диверсифицирует рынки сбыта, принял участие в торгах в консорциуме с рижской компанией VirtusSV. Претенденты соперничали по трем лотам, но торги состоялись по одному – поставки восьми четырехосных трамвайных вагонов. Соперниками «Белкоммунмаша» и VirtusSVстали три латвийские компании – Elektrotransportas, TMHBи Daugavpilslokomotivjuremontarupnica. Цена одного вагона у «Белкоммунмаша» составила 261 800 евро, у конкурентов, соответственно, 311 800 евро, 400 000 евро и 906 360 евро.
Предложение белорусско-латвийского консорциума во главе с «Белкоммунмашем» показалось членам комиссии по закупкам Daugavpils satiksme соответствующим всем тендерным требованиям и выигрышным в плане цены. В итоге в начале января этого года контракт общей стоимостью 2,094 млн евро достался белорусскому производителю и его латвийскому партнеру.
Однако в ближайшее время комиссия должна провести новые торги и заново сравнить предложения конкурентов.
Будет ли участвовать в них «Белкоммунмаш», получить комментарий не удалось.
Как сообщается на сайте Даугавпилсской городской думы, из контролирующих органов получено отрицательное заключении по процессу закупки, поэтому снова будет проведена оценка предложений претендентов и заново принято решение о победителе торгов. Причины, вынудившие отменить реализацию контракта, не сообщаются.
Тендер на закупку крупных партий трамвайных вагонов предприятие Daugavpils satiksme объявило в начале 2016 года. Обновление трамвайного парка проводится параллельно с модернизацией соответствующей инфраструктуры, а деньги в объеме 13 млн евро на проект выделил Евросоюз. Завершить модернизацию городских трамвайных путей общей протяженностью 3,4 км планируется к 1 августа 2023 года.
Холдинг «Белкоммунмаш», который сейчас диверсифицирует рынки сбыта, принял участие в торгах в консорциуме с рижской компанией VirtusSV. Претенденты соперничали по трем лотам, но торги состоялись по одному – поставки восьми четырехосных трамвайных вагонов. Соперниками «Белкоммунмаша» и VirtusSVстали три латвийские компании – Elektrotransportas, TMHBи Daugavpilslokomotivjuremontarupnica. Цена одного вагона у «Белкоммунмаша» составила 261 800 евро, у конкурентов, соответственно, 311 800 евро, 400 000 евро и 906 360 евро.
Предложение белорусско-латвийского консорциума во главе с «Белкоммунмашем» показалось членам комиссии по закупкам Daugavpils satiksme соответствующим всем тендерным требованиям и выигрышным в плане цены. В итоге в начале января этого года контракт общей стоимостью 2,094 млн евро достался белорусскому производителю и его латвийскому партнеру.
Однако в ближайшее время комиссия должна провести новые торги и заново сравнить предложения конкурентов.
Будет ли участвовать в них «Белкоммунмаш», получить комментарий не удалось.
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