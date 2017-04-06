Завод «БелДжи» под Борисовом заработает в первом полугодии

05.04.2017

Первые автомобили сойдут с конвейера строящегося под Борисовом завода «БелДжи» в конце первого полугодия 2017 года.



Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский. «Кто будет ехать в сторону Борисова, увидит, что справа уже все изменилось: корпуса в запланированное время построены, оборудование поступило. Сейчас идет монтаж и наладка. По тем срокам, которые есть, – в первом полугодии завод должен по полному технологическому циклу вместе со сваркой, окраской, сборкой осуществлять производство. Думаю, к 1 июля будет работающий завод, а не только построенные корпуса», – цитирует Геннадия Свидерского БЕЛТА.



Автомобили Geely, которые начнет выпускать «БелДжи», будут иметь высокую степень локализации. «Здесь запущена программа с участием «Белшины», нашего аккумуляторного завода», – добавил первый замминистра.



