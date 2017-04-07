04.04.2017

Министерство транспорта и коммуникаций планирует завершить наведение порядка на республиканской дорожной сети перед летним сезоном до конца апреля."Одной из основных задач, стоящих сегодня перед организациями республиканского дорожного хозяйства, является наведение порядка на дорогах и в полосах отвода. При этом в соответствии с приказом Минтранса от 17 марта 2017 года № 0-Д "О подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к летнему сезону 2017 года" весь комплекс работ планируется завершить до конца апреля", - пояснили в пресс-службе.Документом утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. "Приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта, не допуская случаев оставления по окончании рабочих смен не заделанных вырубок", - отметили в Минтрансе.Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.По данным Дежурно-диспетчерской службы РУП "Минскавтодор-Центр" на 28 марта, ликвидирована сезонная ямочность покрытий проезжей части дорог и мостов в объеме около 94 тыс. кв.м. Кроме того, к настоящему времени окрашено 32 км барьерного и 7 км перильного ограждений, спрофилировано 12 тыс. км обочин; очищено от мусора 19 тыс. км полосы отвода; произведена замена около тысячи дорожных знаков; установлено 42 тыс. сигнальных столбиков, приведено в порядок 533 автопавильона.Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП "Белдорцентр". Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.