Минтранс до конца апреля подготовит дороги к летнему сезону
04.04.2017
Министерство транспорта и коммуникаций планирует завершить наведение порядка на республиканской дорожной сети перед летним сезоном до конца апреля.
"Одной из основных задач, стоящих сегодня перед организациями республиканского дорожного хозяйства, является наведение порядка на дорогах и в полосах отвода. При этом в соответствии с приказом Минтранса от 17 марта 2017 года № 0-Д "О подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к летнему сезону 2017 года" весь комплекс работ планируется завершить до конца апреля", - пояснили в пресс-службе.
Документом утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. "Приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта, не допуская случаев оставления по окончании рабочих смен не заделанных вырубок", - отметили в Минтрансе.
Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.
По данным Дежурно-диспетчерской службы РУП "Минскавтодор-Центр" на 28 марта, ликвидирована сезонная ямочность покрытий проезжей части дорог и мостов в объеме около 94 тыс. кв.м. Кроме того, к настоящему времени окрашено 32 км барьерного и 7 км перильного ограждений, спрофилировано 12 тыс. км обочин; очищено от мусора 19 тыс. км полосы отвода; произведена замена около тысячи дорожных знаков; установлено 42 тыс. сигнальных столбиков, приведено в порядок 533 автопавильона.
Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП "Белдорцентр". Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.
БЕЛТА
"Одной из основных задач, стоящих сегодня перед организациями республиканского дорожного хозяйства, является наведение порядка на дорогах и в полосах отвода. При этом в соответствии с приказом Минтранса от 17 марта 2017 года № 0-Д "О подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к летнему сезону 2017 года" весь комплекс работ планируется завершить до конца апреля", - пояснили в пресс-службе.
Документом утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. "Приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта, не допуская случаев оставления по окончании рабочих смен не заделанных вырубок", - отметили в Минтрансе.
Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.
По данным Дежурно-диспетчерской службы РУП "Минскавтодор-Центр" на 28 марта, ликвидирована сезонная ямочность покрытий проезжей части дорог и мостов в объеме около 94 тыс. кв.м. Кроме того, к настоящему времени окрашено 32 км барьерного и 7 км перильного ограждений, спрофилировано 12 тыс. км обочин; очищено от мусора 19 тыс. км полосы отвода; произведена замена около тысячи дорожных знаков; установлено 42 тыс. сигнальных столбиков, приведено в порядок 533 автопавильона.
Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП "Белдорцентр". Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.
БЕЛТА
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