БелАЗ приобретает итальянский окрасочный комплекс

03.04.2017

Белорусский автозавод в скором времени обзаведется новым окрасочным комплексом из Италии. Он позволит выполнить окрашивание карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 220 тонн на уровне мировых аналогов.



В 2015 году в Жодино был введен в эксплуатацию окрасочный комплекс итальянской компании IMEL для компонентов карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. Теперь с помощью современных технологий будут окрашиваться вся линейка техники БЕЛАЗ, сообщает пресс-служба предприятия.



Контракт на поставку окрасочного оборудования того же итальянского производителя IMEL был подписан 16 марта. Сразу после этого в Жодино начались работы по подготовке к установке нового комплекса, на котором будет осуществляться окрашивание узлов оперения, кабин, баков, лестниц, трубопроводов, облицовок и других узлов карьерных самосвалов и специальной техники.



Площадь, которую будет занимать новый окрасочный комплекс, составит более 3300 м2. На линии окрашивания будут обрабатываться изделия и узлы весом до 2500 кг и габаритами 4100х2100х2825 мм.



Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит достичь более качественного лакокрасочного покрытия карьерных самосвалов и специальной техники с высокими декоративными и антикоррозионными свойствами выпускаемой продукции. Окраска будет осуществляться по прогрессивным технологиям с применением современных окрасочных материалов и новых технических решений.