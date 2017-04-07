31.03.2017

Отличительной особенностью модели автобуса МАЗ 208, который Минский автозавод разработает для Вьетнама, станет уменьшенная ширина кузова. В ближайшем будущем для их сборки планируется организовать совместное производство во Вьетнаме.Ширина автобусов для Вьетнама будет меньше, чем у тех, что используются в Беларуси, так как местный технический регламент допускает ширину кузова в 2,5 м, тогда как мазовские автобусы минимум на 50 мм шире. Инженерам предстоит создать для МАЗ 208 суженный каркас и облегчить конструкцию, чтобы белорусская автотехника могла попасть на вьетнамский рынок. Двигатели для новых автобусов поставит Mercedes. Первые машинокомплекты МАЗ 208 отправят во Вьетнам в марте-апреле.МАЗ готов выпускать во Вьетнаме около 1 тыс. автобусов в год. Однако местное законодательство требует втрое большей производственной мощности. "Мы сейчас пытаемся найти компромисс с соответствующими госорганами Вьетнама, чтобы нам позволили уменьшить мощность хотя бы на 400-500 единиц. Согласно опыту эксплуатации, не у каждого города есть столь значительные потребности в автобусах большой пассажировместимости", - объяснили в ОАО "МАЗ".