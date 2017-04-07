«Амкодор» собрал первые экскаваторы из комплектующих китайской фирмы SINOMACH
30.03.2017
Новые гусеничные экскаваторы, собранные на заводе "Амкодор-КЭЗ" в Коханово, стали первыми плодами сотрудничества белорусского производителя спецтехники и китайский компании SINOMACH.
В дальнейшем возможно создание на базе ОАО "Амкодор-КЭЗ" (до 2013 года - Кохановский экскаваторный завод) совместного белорусско-китайского предприятия с полным циклом производства и организация на площадке в Коханово (городской поселок в Витебской области) выпуска востребованных на рынке экскаваторов и бульдозеров на гусеничном ходу под брендом "Амкодор-СИНОМАШ". Либо приобретение холдингом "Амкодор" лицензии на технику SINOMACH и освоение ее производства на заводе в Коханово с высокой степенью локализации и последующей реализацией на рынках Беларуси и России, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.
В первую очередь "Амкодор" заинтересовали гусеничные экскаваторы SINOMACH с объемом ковша 1,0 и 1,2 м3 - одни из самых востребованных в мире специальных машин, спрос на которые постоянно растет. В феврале на заводе "Амкодор-КЭЗ" было собрано четыре экскаватора. В настоящее время они проходят испытания.
Прототипами для будущей продукции "Амкодор-КЭЗ" послужили гусеничные экскаваторы SINOMACH моделей ZG3225LC-9 и ZG3255LC-9.
Экскаватор SINOMACH ZG3225LC-9 работает с ковшом номинальной вместимостью 1,0 м3. Его эксплуатационная масса - 22.000 кг. Рабочие параметры: глубина копания - 6707 мм; радиус копания на уровне стоянки - 9812 мм; высота выгрузки - 6803 мм; усилие копания - 134,2 кН. Силовой агрегат - 6-цилиндровый рядный турбодизель Cummins 6BTAA5.9-C150 мощностью 150 л.с.
Экскаватор SINOMACH ZG3255LC-9 оснащается ковшом номинальной вместимостью 1,2 м3 и имеет более высокую эксплуатационную массу - 24.800 кг. Соответственно и двигатель у него мощнее - 178-сильный Cummins 6BTAA5.9-C178. Рабочие параметры: глубина копания - 7000 мм; радиус копания на уровне стоянки - 10.080 мм; высота выгрузки - 6676 мм; усилие копания - 158,7 кН.
Отметим, что выпускаемый в настоящее время заводом "Амкодор-КЭЗ" универсальный гусеничный экскаватор ЭО-3223 имеет более скромные характеристики: номинальная вместимость ковша - 0,75 м3; масса эксплуатационная - 15.900 кг; глубина копания - 4900 мм; радиус копания на уровне стоянки - 7800 мм; высота выгрузки - 4850 мм; усилие копания - 82 кН; мощность дизельного двигателя Д-245 - 105 л.с. Эта машина идеально подходит для торфодобывающих предприятий в связи с увеличенной поверхностью гусениц и уменьшенным удельным давлением на грунт, но может также использоваться в промышленном, гражданском, сельском и дорожном строительстве.
Очевидно, появление в продуктовой линейке "Амкодор-КЭЗ" более мощных экскаваторов было бы весьма кстати...
Что касается сотрудничества холдинга "Амкодор" и китайской корпорации SINOMACH (это аббревиатура от China National Machinery Industry Corporation), то оно началось в декабре 2014 года с переговоров о создании совместного предприятия по выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой специальной техники на гусеничном ходу.
SINOMACH - государственная компания, которой напрямую управляет центральное правительство Китая. SINOMACH входит в список 500 крупнейших в мире предприятий. Оборот корпорации за 2015 год составил более 35 млрд долларов США, прибыль - более 8 млрд долларов США. В состав SINOMACH Group входит более 40 дочерних компаний и более 180 зарубежных агентств по обслуживанию. На корпорацию работает 110.000 сотрудников.
Корпорация SINOMACH поручила своей дочерней компании SINOMACH Heavy Industry Corporation выступить в качестве партнера-инвестора ОАО "Амкодор-КЭЗ". Совместно с китайскими партнерами была создана рабочая группа, которая дала оценку действующему производству "Амкодор-КЭЗ" и перспективам сотрудничества. 20 сентября 2015 года стороны подписали протокол о намерениях. 4 декабря 2015 года и 3 марта 2016 года были подписаны дополнительные меморандумы о взаимопонимании. В феврале нынешнего года на заводе в Коханово были собраны первые экскаваторы.
В минувший вторник, 28 марта, в холдинге "Амкодор" состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам модернизации и развития ОАО "Амкодор-КЭЗ" в 2017-2025 годах, в котором приняли участие руководители маркетинговой, конструкторской, технологической, производственной и кадровой служб.
В ходе совещания были рассмотрены итоги работы "Амкодор-КЭЗ" в 2016 году и планы производства на текущий год, вопросы реализации продукции и расширения ее номенклатуры, вопросы, связанные с доработкой конструкторскими и технологическими службами производимой техники собственной разработки.
Участники совещания также обсудили варианты сотрудничества с корпорацией SINOMACH по производству машин и созданию совместного предприятия. Как сообщает пресс-служба холдинга, окончательное решение по этому вопросу будет принято по результатам очередного раунда переговоров сторон, которые состоятся во второй декаде апреля в Китайской Народной Республике, куда выезжает делегация "Амкодора".
ABW.by
В дальнейшем возможно создание на базе ОАО "Амкодор-КЭЗ" (до 2013 года - Кохановский экскаваторный завод) совместного белорусско-китайского предприятия с полным циклом производства и организация на площадке в Коханово (городской поселок в Витебской области) выпуска востребованных на рынке экскаваторов и бульдозеров на гусеничном ходу под брендом "Амкодор-СИНОМАШ". Либо приобретение холдингом "Амкодор" лицензии на технику SINOMACH и освоение ее производства на заводе в Коханово с высокой степенью локализации и последующей реализацией на рынках Беларуси и России, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.
В первую очередь "Амкодор" заинтересовали гусеничные экскаваторы SINOMACH с объемом ковша 1,0 и 1,2 м3 - одни из самых востребованных в мире специальных машин, спрос на которые постоянно растет. В феврале на заводе "Амкодор-КЭЗ" было собрано четыре экскаватора. В настоящее время они проходят испытания.
Прототипами для будущей продукции "Амкодор-КЭЗ" послужили гусеничные экскаваторы SINOMACH моделей ZG3225LC-9 и ZG3255LC-9.
Экскаватор SINOMACH ZG3225LC-9 работает с ковшом номинальной вместимостью 1,0 м3. Его эксплуатационная масса - 22.000 кг. Рабочие параметры: глубина копания - 6707 мм; радиус копания на уровне стоянки - 9812 мм; высота выгрузки - 6803 мм; усилие копания - 134,2 кН. Силовой агрегат - 6-цилиндровый рядный турбодизель Cummins 6BTAA5.9-C150 мощностью 150 л.с.
Экскаватор SINOMACH ZG3255LC-9 оснащается ковшом номинальной вместимостью 1,2 м3 и имеет более высокую эксплуатационную массу - 24.800 кг. Соответственно и двигатель у него мощнее - 178-сильный Cummins 6BTAA5.9-C178. Рабочие параметры: глубина копания - 7000 мм; радиус копания на уровне стоянки - 10.080 мм; высота выгрузки - 6676 мм; усилие копания - 158,7 кН.
Отметим, что выпускаемый в настоящее время заводом "Амкодор-КЭЗ" универсальный гусеничный экскаватор ЭО-3223 имеет более скромные характеристики: номинальная вместимость ковша - 0,75 м3; масса эксплуатационная - 15.900 кг; глубина копания - 4900 мм; радиус копания на уровне стоянки - 7800 мм; высота выгрузки - 4850 мм; усилие копания - 82 кН; мощность дизельного двигателя Д-245 - 105 л.с. Эта машина идеально подходит для торфодобывающих предприятий в связи с увеличенной поверхностью гусениц и уменьшенным удельным давлением на грунт, но может также использоваться в промышленном, гражданском, сельском и дорожном строительстве.
Очевидно, появление в продуктовой линейке "Амкодор-КЭЗ" более мощных экскаваторов было бы весьма кстати...
Что касается сотрудничества холдинга "Амкодор" и китайской корпорации SINOMACH (это аббревиатура от China National Machinery Industry Corporation), то оно началось в декабре 2014 года с переговоров о создании совместного предприятия по выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой специальной техники на гусеничном ходу.
SINOMACH - государственная компания, которой напрямую управляет центральное правительство Китая. SINOMACH входит в список 500 крупнейших в мире предприятий. Оборот корпорации за 2015 год составил более 35 млрд долларов США, прибыль - более 8 млрд долларов США. В состав SINOMACH Group входит более 40 дочерних компаний и более 180 зарубежных агентств по обслуживанию. На корпорацию работает 110.000 сотрудников.
Корпорация SINOMACH поручила своей дочерней компании SINOMACH Heavy Industry Corporation выступить в качестве партнера-инвестора ОАО "Амкодор-КЭЗ". Совместно с китайскими партнерами была создана рабочая группа, которая дала оценку действующему производству "Амкодор-КЭЗ" и перспективам сотрудничества. 20 сентября 2015 года стороны подписали протокол о намерениях. 4 декабря 2015 года и 3 марта 2016 года были подписаны дополнительные меморандумы о взаимопонимании. В феврале нынешнего года на заводе в Коханово были собраны первые экскаваторы.
В минувший вторник, 28 марта, в холдинге "Амкодор" состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам модернизации и развития ОАО "Амкодор-КЭЗ" в 2017-2025 годах, в котором приняли участие руководители маркетинговой, конструкторской, технологической, производственной и кадровой служб.
В ходе совещания были рассмотрены итоги работы "Амкодор-КЭЗ" в 2016 году и планы производства на текущий год, вопросы реализации продукции и расширения ее номенклатуры, вопросы, связанные с доработкой конструкторскими и технологическими службами производимой техники собственной разработки.
Участники совещания также обсудили варианты сотрудничества с корпорацией SINOMACH по производству машин и созданию совместного предприятия. Как сообщает пресс-служба холдинга, окончательное решение по этому вопросу будет принято по результатам очередного раунда переговоров сторон, которые состоятся во второй декаде апреля в Китайской Народной Республике, куда выезжает делегация "Амкодора".
ABW.by
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