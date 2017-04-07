Дорожникам приказано ликвидировать ямы до конца апреля

29.03.2017

В соответствии с приказом Минтранса от 17 марта 2017 года весь комплекс послезимних работ по наведению порядка на дорогах и в полосах отвода планируется завершить до конца апреля, сообщают в Минтрансе.



Утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. Приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта, не допуская случаев оставления по окончании рабочих смен не заделанных вырубок.



Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.



По данным Дежурно-диспетчерской службы РУП «Минскавтодор-Центр» на 28 марта, в рамках подготовки республиканских дорог к летней эксплуатации ликвидирована сезонная ямочность покрытий проезжей части дорог и мостов в объеме около 94 тысяч квадратных метров. В частности, за понедельник устранено порядка 6,5 тыс. квадратных метров таких дефектов, этой работой было занято 104 специализированные бригады.



Кроме того, к настоящему времени окрашено 32 километра барьерного и 7 километров перильного ограждений, спрофилировано 12 тысяч километров обочин; очищено от мусора 19 тысяч километров полосы отвода; произведена замена около 1 тысячи дорожных знаков; установлено 42 тысячи сигнальных столбиков, приведено в порядок 533 автопавильона. Дорожными организациями также осуществляется ежедневное патрулирование дорог и уборка мусора.

Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП «Белдорцентр». Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-тикилометровой зоне вокруг Минска.

