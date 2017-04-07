29.03.2017

Группа ГАЗ рассматривает возможность производства коммерческих автомобилей под маркой «Волга». Об этом рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф. Совместно с Питером Кообом он контролирует 12,5% акций компании.«Русским машинам» не хватает среднеразмерного автомобиля, полагает Вольф: «Я его называю транспортировщиком – автомобиль, который был бы меньше, чем «Газель». По типу Volkswagen Caddy, например». Такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском – пятиместном.Вольф считает, что «Волга» ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке. «На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, – говорит Вольф. – Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность». Какой может быть платформа у такого «каблучка» – собственная или заимствованная, пока не ясно. «Это то, над чем мы сейчас работаем», – объясняет Вольф.Представитель «Русских машин» не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений относительно выпуска коммерческих автомобилей под маркой «Волга» пока нет.ГАЗ закончил производство классических – легковых – автомобилей «Волга» в 2008 г. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring (для этого группа ГАЗ приобрела у Chrysler линию мощностью 160 000 машин), но в 2010 г. проект был закрыт. «Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой, а тренд – противоположным», – вспоминает Вольф. Высвободившиеся мощности в дальнейшем были использованы для организации контрактного производства. Сейчас по этой схеме в Нижнем Новгороде выпускаются легковые Volkswagen и Skoda, а также легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz.Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей группа ГАЗ не намерена, обещает Вольф. Такие машины становятся все более привязанными к определенным брендам и по-прежнему являются индикатором статуса. Покупатели же коммерческих автомобилей больше заинтересованы в другом, объясняет он: в производительности, грузоподъемности, топливной эффективности, стоимости владения, наличии решений, которые позволяют контролировать использование парка с помощью спутников, и проч. «Поэтому нам лучше сосредоточиться на адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков», – резюмирует Вольф.