28.03.2017

Бундестаг принял во втором чтении законопроект о введении дорожного сбора для всех владельцев легковых машин, пользующихся немецкими автобанами. Об этом пишет Deutsche Welle.Нововведения еще должны пройти через бундесрат, согласия которого не требуется. Однако палата федеральных земель может затянуть процедуру вплоть до выборов 24 сентября, созвав совместную с бундестагом согласительную комиссию.ланируется, что дорожный сбор может приносить в казну Германии по 500 млн евро в год. Платить его должны будут как иностранные, так и немецкие водители, хотя для жителей Германии на аналогичную сумму снизят размер налога на автомобили.