27.03.2017

Директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян заявил, что условия работы европейских лоукост-компаний не отвечают белорусским стандартам. При этом он ожидает, что в обозримом будущем в Беларусь начнут летать самолеты из Северной Америки, Индии и Японии. Об этом он рассказал сегодня в программе «Неделя» на телеканале СТВ.Руководитель аэропорта сказал, что Беларусь не будет копировать модель Вильнюсского аэропорта, куда летает несколько бюджетных компаний. В планах Дмитрия Меликяна — сделать Минск крупным пересадочным узлом для пассажиров по пути из Европы в Азию.«В Вильнюсе нет своей базовой авиакомпании, поэтому они вынуждены привлекать всех перевозчиков. Лишь бы летали. У них нет транзита», — объяснил свою позицию гендиректор Национального аэропорта.Он признался, что лоукост-компании хотели прийти на белорусский рынок. Но условия минского аэропорта их не устроили.«У них дешевые билеты, все хорошо, но лоукост-компании зарабатывают на другом: на багаже, на услугах, которые оказывают на борту самолета за дополнительную плату, — описал модель работы бюджетных перевозчиков Дмитрий Меликян. — Они просятся, но мы им предлагаем те же услуги, которые оказываем другим авиакомпаниям. Но они говорят: «О не, давайте мы будем зарабатывать на багаже». Тогда уже я говорю им «нет».Модель лоукостов, когда бесплатно можно провезти на борту только ручную кладь, а багаж и любое питание на борту нужно докупать дополнительно — не вписывается в стандарты Национального аэропорта Минск.«Наш стандарт такой, что у человека, который прибывает в наш аэропорт, в стоимость билета должно входить 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу», — сказал Дмитрий Меликян.