Курдские хакеры взломали сайт «старейшей автошколы» Минска
Ответственность за взлом сайта взяли на себя курдские хакеры, которые ранее уже взламывали сайты некоторых российских и словацких компаний.
«Пожалуйста, обновите ваш WordPress (система управления сайтом)», – заботливо написали взломщики на другой странице сайта.
Также на сайте появился флаг Курдистана и ругательства в адрес террористической организации ИГИЛ.
В этом случае можно сказать, что белорусской автошколе, которая сама себя называет «старейшей автошколой» в городе, а также «главной кузницей кадров водителей для белорусской столицы», повезло – курдские хакеры оказались «белыми». Так называют себя взломщики, которые делают это с благими целями – например, чтобы помочь владельцам сайтов выявить уязвимость и быстро ее устранить.
Интересно, что в автошколе о взломе сайта даже не догадывались.
– Ни о каких курдских хакерах не слышали, сайт обновляем регулярно, – ответил представитель автошколы на звонок «Салiдарнасцi».
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