08.02.2017

На сайте столичной автошколы ЦАУК уже несколько дней висит текст прославляющий курдское военизированное движение.

Ответственность за взлом сайта взяли на себя курдские хакеры, которые ранее уже взламывали сайты некоторых российских и словацких компаний.

«Пожалуйста, обновите ваш WordPress (система управления сайтом)», – заботливо написали взломщики на другой странице сайта.

Также на сайте появился флаг Курдистана и ругательства в адрес террористической организации ИГИЛ.

В этом случае можно сказать, что белорусской автошколе, которая сама себя называет «старейшей автошколой» в городе, а также «главной кузницей кадров водителей для белорусской столицы», повезло – курдские хакеры оказались «белыми». Так называют себя взломщики, которые делают это с благими целями – например, чтобы помочь владельцам сайтов выявить уязвимость и быстро ее устранить.

Интересно, что в автошколе о взломе сайта даже не догадывались.

– Ни о каких курдских хакерах не слышали, сайт обновляем регулярно, – ответил представитель автошколы на звонок «Салiдарнасцi».