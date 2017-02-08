Добавлять информацию на русском языке на проездные документы экономически нецелесообразно
08.02.2017
В Палате представителей и предприятии «Минсктранс» не считают, что проездные билеты на белорусском языке нарушают права русскоговорящих. Это следует из ответов, полученных на обращение составителя размещенной в интернете петиции «Требование равного права для русскоговорящих». На данный момент под петицией подписались всего 12 человек.
Подписанты просят «обеспечить реальное равенство государственных языков путем размещения информации на проездных документах на обоих языках». В петиции говорится, что хоть большинство белорусов и признают белорусский язык своим родным, согласно статистическим данным, разговорным языком для абсолютного большинства белорусов все-таки является русский.
«Полагаем, что в транспорте Минска (возможно, и в других городах Беларуси) нарушаются права русскоговорящих граждан Беларуси. Все проездные документы: одноразовые талоны и многоразовые проездные имеют надписи исключительно только на беларускай мове. То же засилие беларускай мовы наблюдается в ж/д транспорте, а именно наименование остановок электричек и поездов — на беларуской мове кирилицей и латиницей», — отмечает составитель петиции (орфография и пунктуация сохранены). Органам власти предлагается обеспечить реальное равенство государственных языков путем размещения информации на проездных документах на обоих языках, а также внести изменения в закон о защите прав потребителей.
Ответы на обращение получены из «Минсктранса» и Палаты представителей. Так, в ответе столичного транспортного предприятия говорится, что «проездные билеты оформлены на белорусском языке и в соответствии с законодательством», а «Минсктранс» не наделен правом законодательной инициативы».
В ответе из Палаты представителей, подписанном председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорем Марзалюком, отмечается: «Использование белорусского языка на транспорте, в том числе на проездных документах, является законным, правомерным и не нарушает права граждан». «При этом введение обязательного дублирования информации в сфере транспортного обслуживания на двух государственных языках неизбежно вызовет дополнительные расходы государственных органов и транспортных организаций, что с учетом текущей экономической ситуации является нецелесообразным», — считает председатель комиссии.
naviny.by
Подписанты просят «обеспечить реальное равенство государственных языков путем размещения информации на проездных документах на обоих языках». В петиции говорится, что хоть большинство белорусов и признают белорусский язык своим родным, согласно статистическим данным, разговорным языком для абсолютного большинства белорусов все-таки является русский.
«Полагаем, что в транспорте Минска (возможно, и в других городах Беларуси) нарушаются права русскоговорящих граждан Беларуси. Все проездные документы: одноразовые талоны и многоразовые проездные имеют надписи исключительно только на беларускай мове. То же засилие беларускай мовы наблюдается в ж/д транспорте, а именно наименование остановок электричек и поездов — на беларуской мове кирилицей и латиницей», — отмечает составитель петиции (орфография и пунктуация сохранены). Органам власти предлагается обеспечить реальное равенство государственных языков путем размещения информации на проездных документах на обоих языках, а также внести изменения в закон о защите прав потребителей.
Ответы на обращение получены из «Минсктранса» и Палаты представителей. Так, в ответе столичного транспортного предприятия говорится, что «проездные билеты оформлены на белорусском языке и в соответствии с законодательством», а «Минсктранс» не наделен правом законодательной инициативы».
В ответе из Палаты представителей, подписанном председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорем Марзалюком, отмечается: «Использование белорусского языка на транспорте, в том числе на проездных документах, является законным, правомерным и не нарушает права граждан». «При этом введение обязательного дублирования информации в сфере транспортного обслуживания на двух государственных языках неизбежно вызовет дополнительные расходы государственных органов и транспортных организаций, что с учетом текущей экономической ситуации является нецелесообразным», — считает председатель комиссии.
naviny.by
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