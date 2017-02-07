«Белавиа» обещает снизить цены
07.02.2017
Чартеры «Белавиа» по популярным летним маршрутам могут подешеветь на 10-20 долларов за билет.
«Мы планируем летнее расписание и пытаемся существенно снизить цены по популярным летним маршрутам — это, к примеру, Турция, Болгария, Испания», — сообщил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
По его словам, каждый рейс в целом по сравнению с прошлым годом будет стоить на 1-1,5 тысячи долларов дешевле. «Но мы не знаем, как турфирмы смогут распорядиться этим потенциалом. По нашим оценкам и предварительным договоренностям, где-то на 10-20 долларов с человека по каждому направлению цены на чартерные перевозки должны быть ниже, чем в прошлом году», — сообщил Гусаров.
Снижение цен стало ответом авиакомпании на падение объемов чартерных перевозок, которое наблюдается еще с 2014 года.
«Поэтому мы и планируем снижение цен, надеемся, что это даст возможность значительному количеству жителей нашей страны воспользоваться услугами «Белавиа», — отметил гендиректор авиакомпании, сообщает БЕЛТА.
«Мы планируем летнее расписание и пытаемся существенно снизить цены по популярным летним маршрутам — это, к примеру, Турция, Болгария, Испания», — сообщил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
По его словам, каждый рейс в целом по сравнению с прошлым годом будет стоить на 1-1,5 тысячи долларов дешевле. «Но мы не знаем, как турфирмы смогут распорядиться этим потенциалом. По нашим оценкам и предварительным договоренностям, где-то на 10-20 долларов с человека по каждому направлению цены на чартерные перевозки должны быть ниже, чем в прошлом году», — сообщил Гусаров.
Снижение цен стало ответом авиакомпании на падение объемов чартерных перевозок, которое наблюдается еще с 2014 года.
«Поэтому мы и планируем снижение цен, надеемся, что это даст возможность значительному количеству жителей нашей страны воспользоваться услугами «Белавиа», — отметил гендиректор авиакомпании, сообщает БЕЛТА.
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