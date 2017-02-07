07.02.2017

48 автобусов модели МАЗ 203, предназначенных для перевозки пассажиров на городских маршрутах, и два городских автобуса особо большой вместимости - МАЗ 215. Автобусы соответствуют всем современным международным стандартам и нормам. Закупка проводилась по результатам тендера. Вся партия автобусов была поставлена заказчику в январе 2017 года, сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода.

2 февраля 2017 года на базе предприятия «Киевпассажиртранс» состоялась официальная передача новых автобусов городу, в ходе которой мэра города Киев Виталий Кличко отметил: «Эти автобусы имеют низкий пол, приспособленный для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует стандарту Евро-5».

Автобусы оснащены звуковыми зуммерами открытия и закрытия дверей, световым сигналом открытия-закрытия дверей, внешними громкоговорителями. Поставленная пассажирская техника также оборудована системой поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи.

Закупка новых автобусов позволит открыть новые магистральные маршруты.