06.02.2017

Председатель ассоциации БАМАП Николай Боровой озвучил итоги 2016 года для белорусских перевозчиков на итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций в Бресте.По итогам 2016 года на долю белорусских перевозчиков приходится 56% экспортно-импортных грузов республики, 44% грузоперевозок выполняют иностранные операторы. "В прошлом году мы нарастили объем экспортных перевозок на 24% и увеличили долю белорусских перевозчиков при перевозке импорта с 43% до 50%. Это была одна из самых главных наших задач. Тем самым мы достигли паритета с иностранными перевозчиками. Таким образом, сегодня можно однозначно говорить о том, что большинство экспорта и импорта в нашей стране перевозится белорусским автомобильным транспортом", - отметил руководитель БАМАП.По прогнозным оценкам, с учетом двусторонних перевозок в страны ЕАЭС в целом по итогам 2016 года объем перевезенных грузов белорусскими международными перевозчиками составит около 12 млн т и вырастет более чем на 12%. По объему и количеству выполненных перевозок достигнут максимальный годовой показатель за последние пять лет. Белорусские перевозчики ежегодно увеличивают присутствие на нетрадиционных рынках, диверсифицируя свою деятельность. В частности, за последние четыре года присутствие белорусских транспортных компаний на направлениях в ряд стран Центральной Азии, Кавказа, а также в регионы Юго-Восточной Европы увеличилось в три раза. В целом поставки грузов белорусским автомобильным транспортом осуществляются в 50 стран мира.Примечательно, что позитивная динамика достигнута не за счет увеличения парка подвижного состава, а благодаря увеличению оборачиваемости транспортных средств и сокращению порожних пробегов, то есть - за счет интенсивности. "Более интенсивная работа автомобилей на фоне отсутствия роста фрахтовых ставок позволила не только не снизить, но и увеличить на 5% поступление по экспорту услуг грузового автотранспорта в 2016 году. Они составили около $900 млн и превысили поступление валютной выручки от других видов транспорта. Наряду с другими услугами - компьютерными, строительными - международные грузоперевозки занимают лидирующую позицию в балансе услуг республики, обеспечивая положительное сальдо в размере $500-550 млн в год", - сообщил Николай Боровой.В настоящее время в сфере международных автомобильных перевозок в Беларуси занято 3 350 автотранспортных предприятий, в основном - микро-, малого и среднего бизнеса, в распоряжении которых имеется 15,6 тыс. автомобилей, где работают около 30 тыс. человек. В 2017 году члены ассоциации БАМАП продолжат внедрение инновационных подходов и технологий, вкладывая значительные инвестиции в укрепление производственной базы и модернизацию основных средств предприятий.