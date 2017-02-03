Лукашенко: деньги от дорожного сбора не идут на дворцы
03.02.2017
Деньги от дорожного сбора не идут на строительство дворцов, заявил Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с общественностью и СМИ, пишет БелаПАН.
«Остался клочок — километров 15 построить от Острошицкого городка до Кургана Славы. Там есть хорошая дорога, но ее надо сделать под первую категорию. Эти 15 километров мы в этом — следующем году закончим. Получилась прекрасная дорога — дорога будущего. Для того, чтобы разгрузить первую кольцевую дорогу, чтобы Минск не задохнулся. Туда и идут все эти деньги, а не на дворцы», — подчеркнул президент.
«Большой разговор с президентом». Онлайн-репортаж
Он также пояснил причину строительства МКАД-2 с использованием бетона: «Это была моя идея и мы потребовали построить в бетоне, потому что нам некуда было цемент девать». По словам Лукашенко, белорусские цементные заводы ранее выпускали 4,5 млн тонн цемента, сейчас около 10 млн. «Тогда был бешеный спрос на цемент, когда мир еще погрузился в этот кризис, рецессию», — сказал он.
По словам главы государства, тогда было принято решение о модернизации цементных заводов с внедрением новых технологий, переходу с природного газа на твердое топливо — уголь, торф, изношенные шины, которые «валяются где попало».
Как отметил Лукашенко, рентабельно продавать цемент только при поставках не более 500-600 км, но наступил кризис и рентабельность продаж упала.
«Я потребовал расширить сферу применения цемента и бетона и как идею — построить вторую кольцевую дорогу. Если кто-то из минчан или белорусов не понимает, я сожалею. Мы ее построили, но и там не хватило этих крох, которые мы собирали, и пришлось из скудного бюджета добавлять», — заявил президент.
«Остался клочок — километров 15 построить от Острошицкого городка до Кургана Славы. Там есть хорошая дорога, но ее надо сделать под первую категорию. Эти 15 километров мы в этом — следующем году закончим. Получилась прекрасная дорога — дорога будущего. Для того, чтобы разгрузить первую кольцевую дорогу, чтобы Минск не задохнулся. Туда и идут все эти деньги, а не на дворцы», — подчеркнул президент.
«Большой разговор с президентом». Онлайн-репортаж
Он также пояснил причину строительства МКАД-2 с использованием бетона: «Это была моя идея и мы потребовали построить в бетоне, потому что нам некуда было цемент девать». По словам Лукашенко, белорусские цементные заводы ранее выпускали 4,5 млн тонн цемента, сейчас около 10 млн. «Тогда был бешеный спрос на цемент, когда мир еще погрузился в этот кризис, рецессию», — сказал он.
По словам главы государства, тогда было принято решение о модернизации цементных заводов с внедрением новых технологий, переходу с природного газа на твердое топливо — уголь, торф, изношенные шины, которые «валяются где попало».
Как отметил Лукашенко, рентабельно продавать цемент только при поставках не более 500-600 км, но наступил кризис и рентабельность продаж упала.
«Я потребовал расширить сферу применения цемента и бетона и как идею — построить вторую кольцевую дорогу. Если кто-то из минчан или белорусов не понимает, я сожалею. Мы ее построили, но и там не хватило этих крох, которые мы собирали, и пришлось из скудного бюджета добавлять», — заявил президент.
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