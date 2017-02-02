Брестское отделение БЖД опровергло сообщения о забастовке своих работников
02.02.2017
В вагонном и локомотивном депо Брестского отделения Белорусской железной дороги опровергли сообщения о проведенной работниками этих структур предупредительной забастовке.
В ряде СМИ появилась информация «Радио Рация» о том, что брестские железнодорожники отказываются писать заявления на социальный отпуск без оплаты. На днях предупредительную забастовку будто бы провела одна из смен вагонного депо.
Местное начальство решило собрать наиболее бунтарские три смены депо на общее собрание 2 февраля. Люди недовольны уменьшением зарплат.
По словам работника депо, сейчас средняя зарплата у железнодорожников от 350 до 500 рублей. Такая ситуация сложилась не только в вагонном депо. Протестовали также работники локомотивного депо, когда их заставляли писать заявления за свой счет на социальный отпуск.
Как сообщил БелаПАН начальник вагонного депо Василий Козловский, работников не заставляют писать заявления на отпуск за свой счет, забастовки в депо не было и собрание трудового коллектива на 2 февраля не назначалось.
«Что касается средней заработной платы, то в декабре 2016 года она составила 734 рубля 22 копейки. Какой она будет в январе, узнаем после 10 февраля. Думаю, что средняя зарплата в нашем депо не уменьшится», — сказал Козловский.
По словам заместителя начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам локомотивного депо Андрея Савчука, у них также не было протестных акций, собрание на 2 февраля не планируется.
«В январе ряд работников, которые трудятся посменно и в праздничные дни должны были работать, писали заявления на отпуск за свой счет на 1—2 и 7—8 января. Делали это они по своей инициативе. Что касается заработной платы, то не планируется уменьшение окладов, почасовой оплаты, премий и надбавок», — отметил Савчук.
В ряде СМИ появилась информация «Радио Рация» о том, что брестские железнодорожники отказываются писать заявления на социальный отпуск без оплаты. На днях предупредительную забастовку будто бы провела одна из смен вагонного депо.
Местное начальство решило собрать наиболее бунтарские три смены депо на общее собрание 2 февраля. Люди недовольны уменьшением зарплат.
По словам работника депо, сейчас средняя зарплата у железнодорожников от 350 до 500 рублей. Такая ситуация сложилась не только в вагонном депо. Протестовали также работники локомотивного депо, когда их заставляли писать заявления за свой счет на социальный отпуск.
Как сообщил БелаПАН начальник вагонного депо Василий Козловский, работников не заставляют писать заявления на отпуск за свой счет, забастовки в депо не было и собрание трудового коллектива на 2 февраля не назначалось.
«Что касается средней заработной платы, то в декабре 2016 года она составила 734 рубля 22 копейки. Какой она будет в январе, узнаем после 10 февраля. Думаю, что средняя зарплата в нашем депо не уменьшится», — сказал Козловский.
По словам заместителя начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам локомотивного депо Андрея Савчука, у них также не было протестных акций, собрание на 2 февраля не планируется.
«В январе ряд работников, которые трудятся посменно и в праздничные дни должны были работать, писали заявления на отпуск за свой счет на 1—2 и 7—8 января. Делали это они по своей инициативе. Что касается заработной платы, то не планируется уменьшение окладов, почасовой оплаты, премий и надбавок», — отметил Савчук.
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