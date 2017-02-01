Открылся первый агентский интернет-ресурс по продаже билетов БЖД

01.02.2017

Белорусская железная дорога расширила агентскую сеть продажи проездных документов через интернет. БЖД заключила договор с ООО «Билет маркет», которое вводит в эксплуатацию веб-систему по продаже билетов на сайте biletix.by, сообщает пресс-служба железной дороги.



Оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Кроме того, пользователям доступен возврат электронных билетов на сайте.



Планируется, что в последующем будет создана мобильная версия сайта biletix.by, а также получит развитие сеть субагентов по продаже проездных документов.



В планах также продажа электронных проездных документов в общественных местах. Граждане смогут приобрести электронный билет за наличный расчёт, а распечатать его уже непосредственно перед посадкой в поезд на станции отправления.



Biletix.by — это не первый проект Белорусской железной дороги и ООО «Билет маркет». БЖД уже имеет опыт работы с этой компанией. В апреле прошлого года агентский пункт по реализации проездных документов на железнодорожный транспорт был открыт в здании автовокзала в городе Островец.





