В Бресте железнодорожники провели забастовку
01.02.2017
Работники ЖД отказываются писать заявления на социальный отпуск без оплаты. На днях предупредительную забастовку провела одна из смен вагонного депо «Брестского отделения Белорусской железной дороги», передает «Радыё Рацыя».
Местным начальством решено собрать наиболее бунтарские три смены депо на общее собрание 2-го февраля.
«Люди недовольны уменьшением зарплат», - говорит один из работников депо - Люди недовольны зарплатой, которую урезали на 50 рублей, плюс премию сняли. А до этого недавно начальнику вагонного депо Козловскому Василию Ивановичу дали медаль почетного железнодорожника первой степени и премию дали в сорок рублей, а людей заставляют писать заявления на отпуск без оплаты. Вот и чем кормить семью?
По словам работника депо, сейчас средняя зарплата у железнодорожников от 350 рублей ($170) до 500 рублей ($250). Такая ситуация сложилась не только в вагонном депо. Протестовали также работники локомотивного депо, когда их заставляли писать заявления за свой счет на социальный отпуск.
charter97.org
Местным начальством решено собрать наиболее бунтарские три смены депо на общее собрание 2-го февраля.
«Люди недовольны уменьшением зарплат», - говорит один из работников депо - Люди недовольны зарплатой, которую урезали на 50 рублей, плюс премию сняли. А до этого недавно начальнику вагонного депо Козловскому Василию Ивановичу дали медаль почетного железнодорожника первой степени и премию дали в сорок рублей, а людей заставляют писать заявления на отпуск без оплаты. Вот и чем кормить семью?
По словам работника депо, сейчас средняя зарплата у железнодорожников от 350 рублей ($170) до 500 рублей ($250). Такая ситуация сложилась не только в вагонном депо. Протестовали также работники локомотивного депо, когда их заставляли писать заявления за свой счет на социальный отпуск.
charter97.org
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