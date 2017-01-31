31.01.2017





В цехе опытного производства филиала ОАО «БЕЛАЗ» в Могилеве собран новый подземный самосвал МОАЗ-65010, сообщает пресс-служба белорусского завода.Предприятия холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» продолжают планомерное развитие производства, внедряют современные технологии, применяют инновационные технические решения. На базе филиала ОАО «БЕЛАЗ» в г.Могилеве завершена сборка новой модели самосвала для подземных работ. Машина разработана специалистами-конструкторами научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ».Созданная модель позволяет перевозить груз весом 15 тонн. Одна из главных особенностей самосвала – компактная габаритная ширина (2100 мм). Благодаря этому модель МОАЗ-6501 может эксплуатироваться в шахтах с сечением выработки всего 9 м2. Предусмотрена также возможность спуска машины в шахту в разобранном состоянии, что облегчает доставку к месту эксплуатации. Для последующей сборки крупных узлов не требуются сварки, а это сокращает время подготовки подземного самосвала к началу работ.Двигатель Cummins QSB6.7 мощностью 164/220 кВт/л.с. сертифицирован для работ в подземных условиях. Силовой каркас кабины соответствует требованиям ROBS/FOBS, что обеспечивает эффективную безопасность водителя. По желанию заказчика самосвал может комплектоваться кабиной открытого или закрытого типа с установленным отопителем и кондиционером.