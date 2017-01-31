Ирландский лоукостер Ryanair пригрозил запретить вторую сумку
31.01.2017
Ирландская авиакомпания Ryanair, один из европейских топ-лоукостеров, пригрозила ужесточить правила перевозки, исключив из них перевозку второй бесплатной сумки, пишет Telegraph.
Эта опция у клиентов Ryanair появилась чуть больше трех лет назад, но затем компания столкнулась со злоупотреблениями со стороны пассажиров, чьи аппетиты бьют рекорды.
"Слишком многие пассажиры садятся на борт с половиной содержимого их домов вместо одной обычной сумки и одной маленькой", - заявил Irish Independent глава компании Майкл О"Лири.
По его словам, если поведение клиентов не изменится, Ryanair "изменит эту политику".
Представитель Ryanair подтвердил газете, что компания заметила превышение допустимых лимитов со стороны "некоторых клиентов", что может привести к пересмотру правил.
Эта опция у клиентов Ryanair появилась чуть больше трех лет назад, но затем компания столкнулась со злоупотреблениями со стороны пассажиров, чьи аппетиты бьют рекорды.
"Слишком многие пассажиры садятся на борт с половиной содержимого их домов вместо одной обычной сумки и одной маленькой", - заявил Irish Independent глава компании Майкл О"Лири.
По его словам, если поведение клиентов не изменится, Ryanair "изменит эту политику".
Представитель Ryanair подтвердил газете, что компания заметила превышение допустимых лимитов со стороны "некоторых клиентов", что может привести к пересмотру правил.
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