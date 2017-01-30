Экс-главу «Мотовело» Муравьева приговорили к одиннадцати годам лишения свободы

30.01.2017

Один из бывших владельцев минского завода "Мотовело", Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор оглашен сегодня в суде Фрунзенского района Минска.



Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности.



Александр Муравьев был задержан сотрудниками КГБ в начале июня 2015 года. Он пытался вылететь из минского аэропорта в столицу Австрии, где находится офис его инвестиционной компании ATEC. В 2007 году зарегистрированный в Австрии ATEC Holding приобрел "Мотовело". Бизнесмену было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209, ч.4 ст.16 и ч.4 ст.210, ч.4 ст.16 и ч.2 ст.243, ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК.