VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей

30.01.2017

Немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по числу проданных машин может стать первым в мире. Пока он обошел своего японского конкурента и прежнего лидера рейтингов продаж Toyota.



Согласно опубликованному в понедельник отчету, японский концерн, вместе с принадлежащими ему производителями автомобилей компактного класса Daihatsu Moto и Hino Motors, выпускающими грузовые автомобили и автобусы, за прошлый год продал 10,17 миллиона машин по всему миру. Как уточняет агентство dpa, это на 0,2 процента больше, чем годом ранее.



Volkswagen продал в 2016 году 10,31 миллиона автомобилей. Это на 3,8 процента больше, чем годом ранее. Отчет еще одного автогиганта - американского концерна General Motors - ожидается в течение нынешней недели. После его публикации немецкий автопроизводитель впервые за последние пять лет может выйти на первое место по числу проданных автомобилей, отмечает агентство AP.