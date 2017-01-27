Пользователи UBER в Беларуси смогут узнавать стоимость поездок заранее
27.01.2017
С 27 января для пользователей Uber в Беларуси становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.
Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдётся планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления.
"Расчетная цена поездки, известная заранее, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно подсчитывать возможную стоимость и дает полный контроль над расходами, - отмечает Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в СНГ. - Мы уверены, приложением захотят воспользоваться даже те, кто раньше опасался, что стоимость поездки может оказаться не по карману: теперь все известно заранее, бояться нечего!”
Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путём применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.
Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдётся планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления.
"Расчетная цена поездки, известная заранее, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно подсчитывать возможную стоимость и дает полный контроль над расходами, - отмечает Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в СНГ. - Мы уверены, приложением захотят воспользоваться даже те, кто раньше опасался, что стоимость поездки может оказаться не по карману: теперь все известно заранее, бояться нечего!”
Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путём применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.
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