26.01.2017

Завод по производству автомобилей Geely работает в обычном режиме. Так на СЗАО «Белджи» прокомментировали информацию в СМИ о закрытии конвейера в Борисове в связи тем, что предприятие якобы не вписывается в новые нормативы Евразийского экономического союза по локализации производства.«Работа как шла, так и идет. Отгрузки осуществляются», — сообщила БелаПАН менеджер по связям с общественностью СЗАО «Белджи» Алена Значенок.По ее словам, информация о закрытии производственной площадки в Борисове является «громогласной».В начале этой недели телеканал «Белсат» со ссылкой на руководство предприятия сообщил, что производственная площадка «Белджи» в Борисове закрыта с начала этого года. Причиной стали новые нормы ЕАЭС по 30-процентной локализации производства, в которые не вписывается завод. Новый завод по выпуску автомобилей все еще достраивается, его запуск запланирован на июль этого года.В СЗАО «Белджи» подтвердили информацию о том, что предприятие активно готовится к переезду на новую площадку.«Монтаж основного оборудования завершен. Идет активная подготовка к пуско-наладочным работам. Официальное открытие планируется на июль», — сказала Значенок.СЗАО «БелДЖИ» было создано в 2011 году. Общий объем инвестиций в строительство завода по сборке легковых автомобилей составил 250 млн долларов. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль, месяцем позже стартовали продажи.В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей. Предполагаемая проектная мощность завода на первом этапе составит 60 тыс. автомобилей в год. Для этого проекта выделен китайский кредит в размере 158,7 млн долларов США.В прошлом году борисовское предприятие увеличило продажи легковых автомобилей Geely на 12,3% — до 5.721 единицы.Акционерами СЗАО «Белджи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITICC International Investment Limited (6,03%).