В 2017 году в Брестской области должны отремонтировать 178,5 км дорог
26.01.2017
В Брестской области на содержание и ремонт автомобильных дорог в текущем году планируется направить более Br30 млн.
Перед дорожниками стоит задача отремонтировать 178,5 км автомагистралей. Работы будут вестись во всех районах области. На эти цели планируется направить Br31,1 млн. Треть суммы составят субвенции, поступившие от транспортного сбора, остальные средства выделяются из областного бюджета.
На проведение текущего ремонта трасс местного значения предусмотрено 10,4 млн. Такая же сумма определена для содержания региональных дорог. На приведение в порядок улиц в сельских населенных пунктах планируется освоить более Br4 млн. Специалисты "Брестоблдорстроя" где необходимо заменят дорожное покрытие, обеспечат условия для безопасного движения автомобилей.
Ожидается, что от транспортного сбора в Брестскую область поступит свыше Br10 млн. "На капитальный ремонт дорог будет направлено Br2,5 млн. Основная же часть транспортного сбора пойдет на выполнение поручения Президента: на строительство и реконструкцию магистралей, связывающих агрогородки и районные центры. В нынешнем году эту работу мы завершим. Асфальтобетонные дороги будут иметь все 222 агрогородка нашей области", - приводит БЕЛТА слова генерального директора КУП "Брестоблдорстрой" Сергея Демко.
Перед дорожниками стоит задача отремонтировать 178,5 км автомагистралей. Работы будут вестись во всех районах области. На эти цели планируется направить Br31,1 млн. Треть суммы составят субвенции, поступившие от транспортного сбора, остальные средства выделяются из областного бюджета.
На проведение текущего ремонта трасс местного значения предусмотрено 10,4 млн. Такая же сумма определена для содержания региональных дорог. На приведение в порядок улиц в сельских населенных пунктах планируется освоить более Br4 млн. Специалисты "Брестоблдорстроя" где необходимо заменят дорожное покрытие, обеспечат условия для безопасного движения автомобилей.
Ожидается, что от транспортного сбора в Брестскую область поступит свыше Br10 млн. "На капитальный ремонт дорог будет направлено Br2,5 млн. Основная же часть транспортного сбора пойдет на выполнение поручения Президента: на строительство и реконструкцию магистралей, связывающих агрогородки и районные центры. В нынешнем году эту работу мы завершим. Асфальтобетонные дороги будут иметь все 222 агрогородка нашей области", - приводит БЕЛТА слова генерального директора КУП "Брестоблдорстрой" Сергея Демко.
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