«МАЗ» и китайская Zoomlion собираются выпускать в Могилеве спецмашины

26.01.2017

Белорусский автомобильный завод (МАЗ) и китайская компания Zoomlion в ближайшие недели создадут совместное предприятие и начнут выпускать в Могилеве спецмашины для рынков стран СНГ и Евросоюза. Об этом рассказал замначальника управления продаж спецтехники и шасси МАЗа Юрий Пивоваров, который и возглавит новую компанию.



Как информирует пресс-служба МАЗа, совместное предприятие станет резидентом свободной экономической зоны «Могилев». Новая компания будет выполнять маркетинговые и инжиниринговые функции: искать рынки сбыта, изучать спрос и разрабатывать не имеющие аналогов модели спецтехники, в которых нуждаются потенциальные покупатели за рубежом. Активная работа начнется уже в феврале. Китайская компания обеспечит совместное предприятие не только инвестициями, но и инновациями. Специальные машины будут выпускать на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш», входящее в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ».



Минский автозавод предоставит шасси, а Zoomlion – навесное оборудование.



«Это позволит объединить сильные стороны двух предприятий и создать спецтехнику, которая превзойдет существующие аналоги как по цене, так по качественным характеристикам. Конечный продукт, безусловно, предстоит дорабатывать, а, возможно, переосмысливать и создавать заново, поскольку нельзя просто сложить две части как конструктор», – подчеркнул Юрий Пивоваров.



В Могилеве в ближайшие годы белорусско-китайский альянс будет собирать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику. Остальные виды спецмашин запустят позже – после глубокого изучения и разработки. «Это не обычная калька. Мы будем создавать уникальную технику, с которой можно выходить на мировой рынок», – пояснил представитель ОАО МАЗ.



За 5 лет МАЗ и Zoomlion планируют собрать более 900 спецмашин. Это позволит удвоить объем производства спецтехники на могилевском заводе и создать новые рабочие места. Основными рынками сбыта выступят Россия, Украина и Казахстан, а также страны Евросоюза – Литва, Латвия, Польша, Болгария и Венгрия. Кроме того, белорусско-китайскую спецтехнику планируют поставлять в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.



Вместе создавать спецмашины МАЗ и Zoomlion решили еще полтора года тому назад. Глава китайской компании посетил Минск в мае 2015 года во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпин и тогда же загорелся идеей совместного производства.



От нового альянса выиграют обе стороны. МАЗ получит доступ к новым технологиям и инвестициям, Zoomlion – к белорусским разработкам (одним из лучших шасси в мире) и разветвленной сбытовой сети в странах СНГ и Восточной Европы. «Многие интересуются, почему Китай? Потому что они готовы передавать опыт и вступать в партнерские отношения. Российские компании с нами ничем делиться не будут. Европейцы тоже этого делать не станут, поскольку смотрят на нас как на конкурентов. Китайский же бизнес видит в нас друзей. Вместе мы сможем значительно расширить свою долю на рынке», – подчеркнул Юрий Пивоваров.

