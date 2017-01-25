В Могилеве наладили выпуск крытых грузовых вагонов
25.01.2017
СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" (МВЗ) освоило выпуск крытых грузовых вагонов.
Для освоения выпуска данной продукции предприятие было дооснащено специальным оборудованием. Опытные образцы вагонов успешно прошли стендовые и эксплуатационные испытания. На новинку получен сертификат соответствия. Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих укрытия и защиты от воздействия осадков и хищения. Кузов этих вагонов имеет раму, боковые и торцевые стены, крышу, боковые двери и люки для загрузки и выгрузки грузов.
"У нас есть договоренность с Белорусской железной дорогой на поставку в этом году порядка 100 таких вагонов, прорабатывается потребность в этом подвижном составе на соседних рынках - в России и других странах СНГ", - сообщил директор предприятия Виталий Мартынов.
Всего в текущем году предприятие планирует изготовить 600 различных вагонов. Это больше, чем в 2016-м, на 140 единиц. "В 2016 году мы акцент в своей работе сделали на разгрузку складских запасов. Партнерам было реализовано 732 вагона, предприятием получено Вr2,2 млн прибыли, а рентабельность реализованной продукции составила 5%, когда в 2015 году она была минусовой", - добавил он.
Специалисты предприятия в настоящее время занимаются разработкой новой инновационной продукции. Речь идет и о новых вагонах, и запасных частях к подвижному составу. "Это позволит нам в перспективе увеличить выпуск продукции, улучшить экономические показатели работы, нарастить экспорт", - отметил Виталий Мартынов.
БЕЛТА
Для освоения выпуска данной продукции предприятие было дооснащено специальным оборудованием. Опытные образцы вагонов успешно прошли стендовые и эксплуатационные испытания. На новинку получен сертификат соответствия. Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих укрытия и защиты от воздействия осадков и хищения. Кузов этих вагонов имеет раму, боковые и торцевые стены, крышу, боковые двери и люки для загрузки и выгрузки грузов.
"У нас есть договоренность с Белорусской железной дорогой на поставку в этом году порядка 100 таких вагонов, прорабатывается потребность в этом подвижном составе на соседних рынках - в России и других странах СНГ", - сообщил директор предприятия Виталий Мартынов.
Всего в текущем году предприятие планирует изготовить 600 различных вагонов. Это больше, чем в 2016-м, на 140 единиц. "В 2016 году мы акцент в своей работе сделали на разгрузку складских запасов. Партнерам было реализовано 732 вагона, предприятием получено Вr2,2 млн прибыли, а рентабельность реализованной продукции составила 5%, когда в 2015 году она была минусовой", - добавил он.
Специалисты предприятия в настоящее время занимаются разработкой новой инновационной продукции. Речь идет и о новых вагонах, и запасных частях к подвижному составу. "Это позволит нам в перспективе увеличить выпуск продукции, улучшить экономические показатели работы, нарастить экспорт", - отметил Виталий Мартынов.
БЕЛТА
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