25.01.2017

СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" (МВЗ) освоило выпуск крытых грузовых вагонов.Для освоения выпуска данной продукции предприятие было дооснащено специальным оборудованием. Опытные образцы вагонов успешно прошли стендовые и эксплуатационные испытания. На новинку получен сертификат соответствия. Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих укрытия и защиты от воздействия осадков и хищения. Кузов этих вагонов имеет раму, боковые и торцевые стены, крышу, боковые двери и люки для загрузки и выгрузки грузов."У нас есть договоренность с Белорусской железной дорогой на поставку в этом году порядка 100 таких вагонов, прорабатывается потребность в этом подвижном составе на соседних рынках - в России и других странах СНГ", - сообщил директор предприятия Виталий Мартынов.Всего в текущем году предприятие планирует изготовить 600 различных вагонов. Это больше, чем в 2016-м, на 140 единиц. "В 2016 году мы акцент в своей работе сделали на разгрузку складских запасов. Партнерам было реализовано 732 вагона, предприятием получено Вr2,2 млн прибыли, а рентабельность реализованной продукции составила 5%, когда в 2015 году она была минусовой", - добавил он.Специалисты предприятия в настоящее время занимаются разработкой новой инновационной продукции. Речь идет и о новых вагонах, и запасных частях к подвижному составу. "Это позволит нам в перспективе увеличить выпуск продукции, улучшить экономические показатели работы, нарастить экспорт", - отметил Виталий Мартынов.