МЗКТ представит новые автобусы на шасси IVECO

23.01.2017

ОАО «Минский завод колесных тягачей» в третьем квартале нынешнего года представит обновленную линейку автобусов «Неман». Автобусы изготовлены в трех комплектациях («Туристический», «Междугородний» и «Городской») на шасси Iveco Daily 70С17 с увеличенной колесной базой вместо шасси Iveco Daily 65С15. Об этом сообщила пресс-служба компании.



На автобусах будет установлен двигатель IVECO F1CFL411*C (170 л.с.) экологического класса Евро-5, агрегируемый с шестиступенчатой механической коробкой передач ZF 6S 400. Разработан новый дизайн переднего и заднего бамперов, капота, радиаторный решетки, применены новые оптические элементы фар головного освещения, наружные зеркала заднего вида с электроприводом.



Рабочая зона водителя оборудована дополнительными нишами и «карманами» для размещения мелких предметов, установлено эргономичное сидение, оборудованное гидравлическим амортизатором, на пневматической подвеске со всевозможными регулировками и трехточечным ремнем безопасности.



В пассажирском салоне установлены новые модели сидений, использованы новые отделочные материалы напольного покрытия, диодные потолочные светильники, сервисные блоки, оснащенные разъемами USB для зарядки мобильных телефонов. Все три модификации автобусов оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб.



Принципиально новой моделью автобусов «Неман» в новой линейке стала городская версия. Пробеговые и приемочные испытания проходят туристическая и городская версии, по результатам которых будет получен ОТТС, и автобусы появятся в продаже.



МЗКТ начал работу в 1954 г как подразделение «Минского автомобильного завода». Производит автомобили-самосвалы с колесной формулой 6х6, 8х4, 8х8 дорожного и внедорожного типа грузоподъемностью до 27 т; седельные и балластные тягачи, автопоезда грузоподъемностью 40 - 100 т; специальные автомобильные шасси под монтаж кранового и другого подъемного оборудования грузоподъемностью до 100 т; шасси с колесной формулой 6х6, 8х8,10х10 и 12х12 под монтаж специального оборудования для сервиса, капитального ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин; шасси дорожного и внедорожного габарита с колесной формулой 4х4, 6х4, 8х8, 12х12 под монтаж специального оборудования; прицепы и полуприцепы грузоподъемностью от 15 т до 100 т.