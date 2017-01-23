23.01.2017

ОАО "БелАЗ" и китайская компания "Санцзян" планируют создать совместное производство в Китае. Об этом и других вопросах перспективного сотрудничества шла речь на встрече заместителя министра промышленности Беларуси Павла Утюпина и заместителя начальника департамента народнохозяйственной техники "Санцзян" Луи Хаёсена.В сентябре 2016 года между Министерством промышленности Беларуси и Всекитайской аэрокосмической корпорацией науки и промышленности CASIC был подписан меморандум о взаимопонимании и долгосрочном сотрудничестве. В рамках данного документа корпорация "Санцзян", входящая в состав CASIC, высказала заинтересованность в сотрудничестве с организациями системы Минпрома по ряду направлений. Для более детального обсуждения дальнейших путей взаимодействия 19 января в Минск прибыла делегация руководства "Санцзян".Китайские коллеги смогли ознакомиться с работой таких белорусских организаций, как БелАЗ, "Беларуськалий" и других, а также посетить Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".В Минпроме отметили, что компания "Санцзян" наиболее заинтересована в сотрудничестве с БелАЗом. Еще при подписании меморандума в Китае были оговорены вопросы сотрудничества по разработке, производству и реализации как карьерных самосвалов большой грузоподъемности, так и подземной техники. При проведении переговоров стороны обозначили намерения в создании совместного производства в Китае. Помимо этого, китайские коллеги выразили заинтересованность в производстве на территории Беларуси катеров, автомобильных компонентов, лазерного оборудования, а также внедрении оборудования для оснащения автомобилей, работающих на газу.По итогам встречи подписан протокол, в котором намечены дальнейшие пути взаимовыгодного сотрудничества.