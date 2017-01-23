23.01.2017

Серийный выпуск уличных малогабаритных коммунальных машин могут наладить в Беларуси с конца 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта, заместитель директора Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Игорь Лыгач."Мы разрабатываем малогабаритную коммунальную вакуумную подметально-уборочную и солераспределительную машину. Она предназначена для уборки труднодоступных для большой техники мест - тротуаров, парков, скверов, парковок. В конце 2017 года будет создан опытный образец, который в следующем году пройдет эксплуатационные испытания в коммунальных службах города. Затем, при необходимости, мы доработаем машину по результатам испытаний, и уже с конца 2018-го планируется начать серийный выпуск", - рассказал Игорь Лыгач. По его словам, ранее в Беларуси подобная техника не производилась.Согласно оценке специалистов, в стране требуется несколько сотен малогабаритных вакуумных машин: для Минска, областных и районных центров. Также планируется выйти на международный рынок. "Фирма, которая будет заниматься выпуском машины, уже сейчас прорабатывает рынки сбыта. Начнем с России, затем будем продавать технику в страны дальнего зарубежья. Мы планируем, что около 60% от общего числа выпускаемых машин пойдет на экспорт", - отметил руководитель проекта.Машина будет небольших габаритов: не более 1,3 м в ширину, до 2 м в высоту и около 4 м в длину. Основные ее преимущества - высокая маневренность, мобильность и возможность круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской инфраструктуры. "Кроме того, двигатель требуется всего до 90 л.с. На первом этапе мы будем ставить итальянский двигатель, но планируем локализовать производство в Беларуси. Для этого мы уже сделали запрос на Минский моторный завод, который разрабатывает двигатели и под малогабаритную технику", - добавил Игорь Лыгач.У малогабаритной коммунальной вакуумной машины будет универсальное шасси, на которое можно устанавливать зимнее или летнее оборудование. Летом она будет оснащаться подметально-вакуумным оборудованием, а зимой - солераспределительным, с небольшим отвалом, чтобы расчищать дорожки. "В будущем планируется еще более 10 надстроек для всех нужд коммунального хозяйства", - рассказал руководитель проекта. По его словам, дизайну машины было уделено особое внимание. "Но наш продукт еще не запатентован, поэтому окончательный вид машины мы продемонстрируем позже", - пояснил он.Разработка заняла 3-е место в номинации "Лучший инновационный проект" республиканского конкурса инновационных проектов 2016 года.