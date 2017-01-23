23.01.2017

Завершив выступление на "Дакаре", команда "МАЗ-СПОРТавто" в субботу вернулась из Южной Америки в Минск. В аэропорту членов команды встретили родственники и болельщики.Напомним, что на прошедшем многодневном ралли "Дакар" "мазовцы" добились лучшим результатов в истории. Александр Василевский занял рекордное шестое место в общем зачете. Два других экипажа также добрались до финиша Сергей Вязович стал 13-м, а дебютант ралли Алексей Вишневский 21-м. Также нужно отметить, что среди автомобильных марок, участвовавших в классе грузовиков, МАЗ уступил только двум - "КАМАЗу" и Iveco.Победителем стал Эдуард Николаев на "КАМАЗе", призерами - Дмитрий Сотников ("КАМАЗ") и Жерар де Рой (Iveco).