20.01.2017

Испытания электромобиля в Беларуси планируется провести к концу 2017 года. Об этом сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня"."Один из белорусских институтов сейчас активно работает в этом направлении. Белорусскую электрическую разработку будут использовать на основе автомобиля "БелДжи". Уже к осени мы должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. Надеюсь, к концу 2017 года будет результат в этом направлении", - сказал Александр Кильчевский.Развитие новых научных направлений, в том числе в области разработки белорусских электромобилей, станет доступнее, когда введут в эксплуатацию БелАЭС.