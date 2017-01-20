19.01.2017

Как сообщили в российской компании, сумма сделки составила почти 7 млрд российских рублей (свыше 117 млн долларов). Согласно договора, поставки будут завершены в июне 2017 года.Начальник управления автомобильного транспорта «Кузбассразрезугля» Сергей Рябкин отметил, что новые самосвалы приобретены на каждый разрез компании с целью «обновления парка технологических автомобилей, эта задача — одна из основных в программе модернизации производства компании».На сегодняшний день первые десять автогигантов уже вышли на линию.ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — вторая в России компания по объемам добычи угля. В ее состав входят шесть угольных разрезов («Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский»), а также шахта «Байкаимская».